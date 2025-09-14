Immigré autrichien, Erich Von Stroheim entre dans les studios de Hollywood en 1914. L’engagement des Etat-Unis dans la Première...
C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais...
Elephant suit plusieurs lycéens dans une journée banale, qui finit en massacre lorsqu’un duo de jeunes (Alex et Eric)...
Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...
Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...
François Truffaut, figure emblématique de la Nouvelle Vague, a profondément marqué l’histoire du cinéma français par son regard sensible,...
Rarement couple fut plus mal assorti. Anglo-saxonne, elle était protestante, sportive, optimiste et doté d’un solide sens de l’humour....
A l’aube du XXème siècle un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma, afin de détendre les...
Depuis l’invention du cinéma, les artistes ont consacré une multitude de films sur les guerres et sur les hommes...
Stargate, c’est l’histoire d’un succès TV inégalé, la série américaine de science-fiction la plus longue de l’histoire de la...
Sur les traces de son enfance sénégalaise.
Une réflexion émouvante sur l’héritage intemporel du cinéma culte, ce film rend hommage au génie de Bertrand Blier, qui...
Sarah Jessica Parker est une actrice et productrice américaine née le 25 mars 1965 à Nelsonville (Ohio), connue pour...
Gene Kelly a révolutionné la comédie musicale hollywoodienne avec des films comme « Un américain à Paris » et...
Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...
Les films de Russ Meyer se distinguent des films pornographiques traditionnels par une volonté subversive. Dans une Amérique puritaine,...
Les hauts et les bas de « Sly » qui, tel Rocky, son indestructible alter ego, s’est toujours relevé malgré les...
Jadis fervents amants, Romy Schneider et Alain Delon sont restés profondément liés jusqu’à la disparition de l’actrice, en 1982....
Si vous cherchez des idées de cadeaux pour un fan cinéphile, vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous...
De « Basic Instinct » à « Casino », retour sur la trajectoire de battante de Sharon Stone, actrice prolifique qui s’est imposée...
