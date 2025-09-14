Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Erich von Stroheim et Carl Laemmle – Légendes du Cinéma Immigré autrichien, Erich Von Stroheim entre dans les studios de Hollywood en 1914. L’engagement des Etat-Unis dans la Première...

Documentaire Boris Karloff & Bela Lugosi – Légendes du Cinéma C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais...

Conférence Analyse d’Elephant de Gus Van Sant Elephant suit plusieurs lycéens dans une journée banale, qui finit en massacre lorsqu’un duo de jeunes (Alex et Eric)...

Article Top 5 des films avec Tom Cruise à ne pas manquer Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...

Documentaire Gary Cooper & Patricia Neal – Légendes du Cinéma Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...

Podcast Jean-Claude Brialy raconte François Truffaut François Truffaut, figure emblématique de la Nouvelle Vague, a profondément marqué l’histoire du cinéma français par son regard sensible,...

Documentaire Katharine Hepburn & Spencer Tracy – Légendes du Cinéma Rarement couple fut plus mal assorti. Anglo-saxonne, elle était protestante, sportive, optimiste et doté d’un solide sens de l’humour....

Documentaire Charlie Chaplin & Mack Sennett – Légendes du Cinéma A l’aube du XXème siècle un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma, afin de détendre les...

Documentaire Militaires, guerres et 7e art (1/2) Depuis l’invention du cinéma, les artistes ont consacré une multitude de films sur les guerres et sur les hommes...

Documentaire La Saga Stargate (2/2) Stargate, c’est l’histoire d’un succès TV inégalé, la série américaine de science-fiction la plus longue de l’histoire de la...

Documentaire Léa Seydoux, en toute simplicité Sur les traces de son enfance sénégalaise.

Documentaire Quand Bertrand parlait de Bernard : l’héritage croisé des Blier Une réflexion émouvante sur l’héritage intemporel du cinéma culte, ce film rend hommage au génie de Bertrand Blier, qui...

Documentaire Sarah Jessica Parker, icône du style Sarah Jessica Parker est une actrice et productrice américaine née le 25 mars 1965 à Nelsonville (Ohio), connue pour...

Documentaire Gene Kelly, vivre et danser Gene Kelly a révolutionné la comédie musicale hollywoodienne avec des films comme « Un américain à Paris » et...

Documentaire Alex Lutz : dans la tête des femmes Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...

Documentaire Russ Meyer – Le saint des seins Les films de Russ Meyer se distinguent des films pornographiques traditionnels par une volonté subversive. Dans une Amérique puritaine,...

Documentaire Stallone, profession héros Les hauts et les bas de « Sly » qui, tel Rocky, son indestructible alter ego, s’est toujours relevé malgré les...

Documentaire Romy et Alain, les éternels fiancés Jadis fervents amants, Romy Schneider et Alain Delon sont restés profondément liés jusqu’à la disparition de l’actrice, en 1982....

Article Les meilleures idées de cadeaux pour un fan de cinéma Si vous cherchez des idées de cadeaux pour un fan cinéphile, vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous...