Podcast Jean-Claude Brialy raconte Lino Ventura Lino Ventura – né Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura le 14 juillet 1919 à Parme (Italie) et décédé le 22...

Conférence Intelligence artificielle et animation L’intelligence artificielle occupe la scène médiatique ces derniers temps, nourrissant espoirs et inquiétudes. Pour ne pas laisser la mythologie...

Conférence La réception du cinéma espagnol en France entre deux siècles La réception du cinéma espagnol en France entre la fin du XXᵉ siècle et le début du XXIᵉ constitue...

Article 4 infos insolites sur Charlie Chaplin Charlie Chaplin reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du cinéma. Avec son chapeau melon, sa canne...

Documentaire Hal B. Wallis & Elvis Presley – Légendes du cinéma A une époque où le rythme & blues n’était joué que par les noirs, Elvis Presley a su prouver...

Podcast Pourquoi les sièges sont-ils souvent rouges au cinéma ? Dans l’imaginaire collectif, les salles obscures sont presque toujours associées à la couleur rouge, que ce soit pour les...

Documentaire Blow-up, le Londres fissuré d’Antonioni Dans les années 1960, la vie culturelle londonienne est en ébullition et fait de Londres la capitale de la...

Documentaire Jacqueline Maillan, la solitude du rire Pendant près de trente ans, Jacqueline Maillan a été la reine du Boulevard, une vedette incontournable au théâtre et...

Documentaire Gérard Depardieu, blessures secrètes Gérard Depardieu est un géant du cinéma français. Un homme sans cadre, sans limite et sans frontières. Mais comment...

Documentaire Mel Gibson : à la folie, passionnément… Passé du statut de star à celui de paria, Mel Gibson assume ses convictions, même les plus politiquement incorrectes....

Documentaire Bourvil, la rage de vaincre Bourvil est un immense comédien. Pour le grand public, il reste avant tout un éclat de rire sonore et...

Documentaire Sélectionneur, au coeur du festival de Cannes Evénement artistique et médiatique d’envergure internationale, le festival de Cannes refuse de se laisser enfermer dans sa tour d’ivoire....

Documentaire Pierce Brosnan Pierce Brosnan est un acteur et producteur de cinéma irlandais naturalisé américain, né le 16 mai 1953, à Drogheda....

Documentaire Bourvil, l’homme qui s’était fait artiste Bourvil est mort le 23 septembre 1970 mais son aura continue de briller. Non seulement il était un grand...

Documentaire L’histoire de Ousmane Sembène Ousmane Sembène est un écrivain, réalisateur, acteur et scénariste majeur de l’Afrique contemporaine, connu pour ses partis pris militants...

Documentaire Le théâtre-forum, passeur de frontières Documentaire de 52 minutes sur la 10 ème édition du Festival Sénégalais de Théâtre-Forum « Allons encore plus loin...