A l’aube du XXème siècle un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma, afin de détendre les foules et de rendre la vie plus facile : Le « Burlesque » qui vit le jour grâce à Mack Sennett… Et qui ouvrit la voie à celui qui allait devenir l’un des plus grands comiques de l’histoire du cinéma : Charlie Chaplin.
Réalisateur : Laurent Préyale
Cast : Charlie Chaplin, Mack Sennett