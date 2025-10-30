Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Jamie Foxx, le musicien dramatique d’Hollywood Jamie Foxx est un acteur, humoriste, musicien et chanteur américain, né le 13 décembre 1967 à Terrell (Texas). Il...

Documentaire Adam Sandler, un talent inné pour l’humour Adam Sandler est un acteur, humoriste, scénariste, producteur et musicien américain, né le 9 septembre 1966 à New York....

Documentaire Jackie Chan, le grand maitre de l’action Jackie Chann, né Chan Kong-Sangn le 7 avril 1954 à Hong Kong, est un acteur, chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur...

Documentaire Eddie Murphy, le plus grand comique américain Edward Murphy, dit Eddie Murphy, né le 3 avril 1961 à New York, est un acteur, humoriste, chanteur, scénariste...

Documentaire Woody Harrelson, le plus beau clown d’Hollywood Woody Harrelson est un acteur américain, né le 23 juillet 1961 à Midland (Texas). Révélé au grand public avec...

Documentaire Al Pacino, acteur, artiste et poète Al Pacino est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain d’origine italienne, né le 25 avril 1940...

Documentaire Scarlett Johansson, la super-actrice d’Hollywood Scarlett Johansson est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise, née le 22 novembre 1984 à...

Article Les films qu’il faut voir deux fois pour tout comprendre Certains films ne se dévoilent pas complètement lors d’un premier visionnage. Ils cachent des mystères, des indices subtils, des...

Documentaire IA et cinéma : la vie rêvée des machines Le film examine comment l’IA transforme la création de films, de la génération d’images et de sons à la...

Documentaire Carnet d’acteurs – Vincent Rottiers Vincent Rottiers fait du théâtre dans le cadre de son collège. Il décide de prendre un agent, mais aucune...

Documentaire Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda Un portrait haut en couleur de l’actrice Jane Fonda, en résonance avec l’histoire récente des États-Unis, ses rêves et ses...

Documentaire Alain Delon, la solitude d’un fauve Rocco, Le Guépard, Le Samouraï, Monsieur Klein… Ces héros, qui peuplent la mémoire des amoureux du cinéma, ont en...

Documentaire Ca ne tient à rien… (3/3) En 2016 et pendant un an, à l’invitation des Quinconces-L’espal, j’ai rencontré les habitants des deux théâtres en vue...

Documentaire Il était une fois… « Une affaire de famille » Par quel miracle un film intimiste réalisé avec un budget modeste a obtenu une Palme d’or et réuni 4...

Documentaire Militaires, guerres et 7e art (2/2) Souvent représenté comme un héros des temps modernes, le militaire a aussi endossé l’habit du personnage comique, du lâche,...

Documentaire Tom Cruise, dans le secret d’une secte Comment l’un des acteurs les plus célèbres au monde, a-t-il été repéré, recruté et formé par l’Eglise de scientologie...

Documentaire Alain Resnais, l’audacieux Génial inventeur de formes, Alain Resnais est l’un des pères de la modernité cinématographique. À travers des extraits de...

Documentaire Un producteur français à Hollywood Portrait de Richard Rionda, français qui a fait une carrière réussie de producteur cinéma à Hollywood. Un documentaire d’Etienne...