Mickey Rourke est un acteur, scénariste et boxeur américain né le 16 septembre 1952 à Schenectady2,3.
Élève à l’Actors Studio, il fait ses débuts au cinéma en 1978. Après un second rôle remarqué dans Rusty James, en 1983, Michael Cimino lui confie son premier rôle principal dans L’Année du dragon. Rourke s’illustre alors dans l’interprétation de personnages profonds et torturés pour des réalisateurs prestigieux, comme Barbet Schroeder avec Barfly et Alan Parker avec Angel Heart. Régulièrement assimilé à Marlon Brando et à James Dean pour son charisme et sa sensibilité à fleur de peau, l’image de charmeur qu’il acquiert avec 9 semaines 1/2 contribue à faire de lui une icône du cinéma américain des années 1980.