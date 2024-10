Documentaire

« Big John » propose de découvrir l’univers singulier et parfois baroque de John Carpenter, immense réalisateur de film de genre. Grâce à de nombreux extraits et des entretiens avec de proches collaborateurs, ses œuvres révèlent des aspects cachés et, parfois, engagés. Ce documentaire dresse ainsi le portrait d’un des réalisateurs les plus talentueux de tous les temps. Ses films cultes, pour n’en citer que quelques-uns : Dark Star, Fog, Halloween, La Chose, L’Antre de la Folie, Le village des damnés,… John Carpenter nous raconte sa vie et son parcours en nous conduisant sur les lieux de tournage emblématiques de ses films et de sa vie : la petite rue principale de Halloween, le théâtre de Los Angeles 2013, le plateau de Ghost of Mars, son studio d’enregistrement, les collines de Hollywood.