Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux d’une actrice rencontrée lors d’un tournage, et vivrait des années cette passion cachée. Comme Spencer Tracy et Katharine Hepburn, l’histoire d’amour entre Gary Cooper et Patricia Neal fût à la fois pleine d’amertume et d’espérance.
Réalisateur : Laurent Préyale