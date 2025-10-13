De la naissance d’une idée de film jusqu’à sa sortie, ce document exceptionnel montre toutes les étapes de la fabrication d’un produit signé Hollywood.
La machine créative, le travail des scénaristes, la puissance financière, la prise du pouvoir des agents. En 1992, les produits de la capitale mondiale du cinéma ont rapporté plus de 80 milliards de francs à l’Amérique. Des recettes qui ont triplé en 15 ans.
Des producteurs aux scénaristes, ce reportage de 26 minutes permet de comprendre pourquoi Hollywood domine tout.