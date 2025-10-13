Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Nicolas Cage, la polyvalence des Coppola Nicolas Kim Coppola est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain né le 7 janvier 1964 à Long...

Documentaire Meryl Streep, une légende d’oscarisassions Mary Louise Streep est une actrice et chanteuse américaine, née le 22 juin 1949 à Summit (New Jersey). Elle...

Documentaire Antonio Banderas, Hollywood Latino Antonio Banderas est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma espagnol, né le 10 août 1960 à Malaga (Andalousie)....

Documentaire Morgan Freeman, la consécration Morgan Freeman est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain, né le 1er juin 1937 à Memphis (Tennessee)....

Documentaire Brad Pitt, sex symbol intemporel Brad Pitt est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 18 décembre 1963 à Shawnee (Oklahoma). Repéré...

Documentaire George Clooney, What Else ? George Clooney est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 6 mai 1961 à Lexington...

Documentaire Cameron Diaz, aucuns regrets Cameron Diaz est une actrice américaine. Tout d’abord mannequin, elle se révèle au cinéma dès son premier film, la...

Documentaire Chris Pratt, naturellement drôle Chris Pratt est un acteur américain, né le 21 juin 1979 à Virginia (Minnesota). Dans un premier temps connu...

Podcast Hommage à David Lynch : le cinéaste qui permet de voir et comprende le monde autrement Le 16 janvier 2025, le monde du cinéma a perdu une de ses figures les plus énigmatiques et influentes...

Documentaire Carnet d’acteurs – Vincent Rottiers Vincent Rottiers fait du théâtre dans le cadre de son collège. Il décide de prendre un agent, mais aucune...

Documentaire Pierre Richard, l’incompris Pierre Richard reste «Le Grand Blond avec une chaussure noire», personnage atypique, éternel distrait, gaffeur et malchanceux du cinéma...

Podcast Jean-Claude Brialy raconte François Truffaut François Truffaut, figure emblématique de la Nouvelle Vague, a profondément marqué l’histoire du cinéma français par son regard sensible,...

Documentaire Ces crimes célèbres adaptés au cinéma Alors que de plus en plus de faits divers sont transposés au cinéma, les protagonistes des affaires abordées et...

Documentaire Le fabuleux destin de Jean Dujardin Découvrez qui se cache derrière Jean Dujardin, cet acteur multi-facettes qui a l’art d’être là où on ne l’attend...

Documentaire Bernard Blier, double face C’est une figure familière des Français : regard expressif, bouille ronde, voix grave, nature généreuse, caractère entier. Bernard Blier...

Podcast Pier Paolo Pasolini (1922-1975), la rage, l’œil et la plume Célébré pour la singularité de son œuvre cinématographique, Pier Paolo Pasolini était aussi un polygraphe qui intervenait sans relâche...

Documentaire Alexandre Trauner : le génie des décors inoubliables Plongez dans l’envers des décors du cinéma à travers la vie de l’un des plus grands chef-décorateurs du siècle...

Documentaire Prémisses d’une création – Compagnie les Maladroits Après un mois de laboratoire, Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer (acteurs-créateurs) nous parlent du début...

Documentaire Le Clown Chocolat – Marcel Bozonnet Retrouvez le metteur en scène Marcel Bozonnet dans la création Chocolat Clown Nègre qui fait revivre un duo burlesque...