Septembre 1954. Dans la chaleur de l’été new-yorkais, une robe blanche se déploie en corolle au-dessus d’une bouche de...
Cette conférence propose un focus sur la représentation dominante des populations noires dans l’actuel cinéma français de fiction. Nous...
C’est dans un bidonville de Kampala, qu’un studio de fortune bouscule toutes les normes du cinéma. Avec des budgets...
Si vous êtes un fan de l’univers de Harry Potter, vous pensez peut-être tout connaître sur les aventures du...
Ce serait presque un début de scénario : c’est l’histoire d’un tournage qui tourne mal, d’un acteur qui tire et...
Quand le côté badasse séduit les scénaristes de Marvel
Bien plus qu’une starlette en perte de vitesse dont les déboires ont alimenté tous les tabloïds, Lindsay Lohan est...
Thomas ASTRUC est le créateur et réalisateur d’une série d’animation qui compte des millions de fans partout dans le...
Épris d’amitié et d’humour, habité par le goût du bonheur, Georges Lautner est un personnage qui semble sorti tout...
Après quoi court Tom Cruise ? Sur un rythme alerte, ce documentaire sonde la part d’ombre d’un acteur à...
Marlon Brando, décédé le 1ᵉʳ juillet 2004, vivait reclus à Hollywood, souffrant d’obésité et utilisant un tube à oxygène....
En 1971, Melvin Van Peebles bouleverse la figure du héros noir dans le cinéma américain avec « Sweet Sweetback’s Baadasssss...
Ce documentaire dévoile les secrets de fabrication de l’un des plus grands succès du cinéma français, « Les Petits...
Ses sketches font hurler de rire les adolescents. Les profs, les parents, les potes, Internet, la puberté : dans...
La véritable histoire de Johnny Weissmuller ou comment un champion de natation roumain est devenu un sex-symbol mondial grâce...
Jude Law est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma britannique, né le 29 décembre 1972 à Lewisham. Révélé...
Rien ne prédestinait Rowan Atkinson à devenir Mister Bean, ce personnage lunaire et maladroit qui fait rire la planète...
Comédienne à la voix cristalline et à la joie de vivre contagieuse, Julie Andrews a enchanté le cinéma et...
En 1931, on découvre dans les salles de cinéma « La fin du monde » d’Abel Gance, ancêtre des films catastrophes,...
Incarnation même de la légende de l’Ouest, John Wayne a porté haut les valeurs de l’Amérique. Mais comment l’acteur...
