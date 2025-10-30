Documentaire

Glenn Close est une actrice, scénariste et productrice américaine.

Ayant commencé sa carrière sur les planches des théâtres de New York, elle a rapidement entamé une carrière polyvalente au cinéma et à la télévision, étant régulièrement saluée et citée comme l’une des meilleures actrices de sa génération.

Nommée sept fois aux Oscars du cinéma (détenant ainsi le record de l’actrice la plus nommée sans avoir jamais remporté de statuette)3, elle a remporté entre autres trois Emmy Awards, trois Golden Globes et trois Tony Awards. Elle continue d’alterner des rôles à Broadway, dans des séries et sur grand écran (aussi bien dans des films indépendants que dans des blockbusters), mais aussi de jouer dans des comédies musicales comme Sunset Boulevard où elle reprend avec succès le rôle de Norma Desmond joué au cinéma par la star Gloria Swanson.