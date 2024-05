Documentaire



Les Kardashian ont redéfini notre vision de la beauté à coups de scalpels et d’injections de botox, dédramatisant les interventions esthétiques pour de nombreuses jeunes femmes. Des applications comme Facetune permettent de s’amincir, d’adoucir sa peau ou de rapetisser son nez sur ses photos avant de les partager. La retouche, physique comme numérique, est plus accessible et populaire que jamais. On se demande : est-ce que la beauté retouchée est devenue le nouvel idéal?