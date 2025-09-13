De plus en plus souvent, les réseaux sociaux veulent remplacer les tribunaux. Pourtant, certaines personnes victimes de campagnes de...
Avec sa célèbre place Saint-Marc, son Palais des Doges, son Pont du Rialto et ses gondoles, Venise la Sérénissime...
Portrait des mineurs de fond en Bolivie. Andrès creuse dans une mine de tungstène. Il est gravement atteint de...
Ces lieux de luxe qui rongent les indiens de l’intérieur
Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire
Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...
Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor
En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...
Et si la diversité était une chance pour l’école ? A Paris, une classe de CE2 se lance dans...
Volkswagen est accusé au Brésil d’avoir collaboré avec la junte militaire au pouvoir entre 1964 et 1985 en dénonçant...
Les Tsaatan ou Doukha sont un peuple turc d’éleveurs de rennes vivant dans les forêts proches du lac Khövsgöl,...
« Là, je filme avec le petit appareil photo pourri de ma mère ». Lucas Hochard ne se fait...
Le premier crime industriel à l’échelle planétaire a un nom : l’amiante. A Turin, et c’est une première mondiale,...
Roman Abramovitch, Lakshmi Mittal, le prince Al Walid ben Talal, Donald Trump, Richard Branson, ou encore Christian Audigier… Par...
C’est le rêve de 90% des personnes âgées : vieillir à la maison, dans un lieu familier, entouré de...
Qui n’a jamais rêvé de s’installer, toute l’année, sur son lieu de vacances ? Certains ont franchi le pas...
Des algonquins de la communauté de Kitcisakik partent chasser l’orignal, comme ils l’ont toujours fait. Cette fois, ils amènent...
Le président Barack Obama passe à l’offensive et a annoncé répondre par décrets (« executive orders ») aux tueries quasi-quotidiennes qui...
On le savait depuis l’été 2020, quand la pandémie nous a laissé un peu de répit, mais c’est confirmé...
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Dié-des-Vosges figurait au palmarès des villes les plus industrialisées de France....
