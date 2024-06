Documentaire

Guidé par John Carpenter en personne, ce portrait du maître de l’horreur explore une carrière constellée de films chocs (« Fog », « New York 1997 », « The Thing », « Invasion Los Angeles »), dans un Hollywood qu’ils continuent de hanter. Assaut, Halloween, Fog, New York 1997, The Thing, Christine, Prince des ténèbres, Invasion Los Angeles… La filmographie de John Carpenter résonne toujours comme une sourde menace – ou un désir inavoué : la plongée dans un univers de frissons et d’angoisse, où la décharge d’adrénaline guette à chaque plan. Peu de créateurs ont marqué autant que lui le cinéma de genre (le fantastique, l’horreur), clouant sur leur siège des générations de spectateurs. C’est à une visite de cette impressionnante collection de films cultes que convie Julien Dunand, en compagnie du maître himself. « Je suis votre taxi à Los Angeles » : en baskets et tenue informe, prolixe et décontracté, John Carpenter embarque la caméra dans sa voiture (non, pas la Plymouth Fury rouge de Christine) pour une tournée des lieux emblématiques de ses tournages : la rue principale de Halloween, le théâtre de Los Angeles 2013, le plateau de Ghosts of Mars, son studio d’enregistrement, les collines d’Hollywood… L’icône du mal. L’occasion pour ce New-Yorkais d’origine né en 1948, également scénariste, producteur et compositeur, d’égrener les grandes étapes de sa carrière et de définir la substance de son œuvre. « Le cinéma n’est pas un art de l’intellect, mais de l’émotion », assure celui qui a souvent cherché à mettre en scène le mal absolu. Nourri d’extraits de films, de séquences de tournage mais aussi de témoignages d’acteurs (Adrienne Barbeau, Peter Jason, Austin Stoker…), de techniciens, de producteurs, de réalisateurs et de critiques (dont Jean-Baptiste Thoret, mais aussi Nicolas Saada, qui souligne la force suggestive d’un style minimaliste), un portrait in situ d’un cinéaste à la fois icône hollywoodienne et créateur à part. Documentaire de Julien Dunand disponible jusqu’au 02/02/2022.