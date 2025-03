Documentaire

Le TNP de Villeurbanne et sa troupe franco-africaine ont présenté leur dernière création au Festival Récréatrales au Burkina Fasso qui est l’une des plus importantes manifestations théâtrales du continent Noir. Une Saison au Congo est une pièce d’Aimé Césaire, mise en scène par Christian Schiaretti, le directeur du TNP. Elle nous parle, à travers l’histoire dramatique de Patrice Lumumba premier ministre congolais assassiné, des années 60 et de la période difficile de la post- colonisation en Afrique. Un sujet grave mais traité avec du recul et un certain humour… Un documentaire de Mouloud Aïssou, Cédric Lepoitevin et Francis Bernés.