Documentaire

Fille de l’un des plus mythiques couples du cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini -, mannequin, muse, modèle, actrice couronnée de récompenses, épouse de Martin Scorsese et compagne de David Lynch…

On pense tout savoir d’elle. Mais Isabella Rossellini est bien plus que la star glamour qu’on croit connaître. Dans ce portrait intime qu’elle a coréalisé, la réalisatrice de Green porno revient sur sa vie et son œuvre, parle ouvertement des vicissitudes de sa carrière publique, de sa famille, de ses combats et de ses passions – notamment pour la sexualité des insectes. Gero von Boehm a accompagné Isabella Rossellini sur les lieux de son enfance, dans la salle de montage de Jean-Luc Godard – un inconditionnel de Roberto Rossellini -, à New York, où elle retrouve sa fille Elettra, et à Naples, où elle observe la vie amoureuse… des oursins !

Un film de Gero Von Boehm

