Documentaire

Al Pacino est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain d’origine italienne, né le 25 avril 1940 à New York, dans l’arrondissement de Manhattan.

Au cours d’une carrière s’étalant sur plus de cinq décennies, il a reçu de nombreux prix et nominations dont notamment un Academy Award, deux Tony Awards et deux Primetime Emmy Awards. Il est l’un des rares artistes dans le monde à avoir reçu la Triple Crown of Acting, terme récompensant un artiste ayant remporté à la fois un Oscar, un Emmy Award et un Tony Award dans une carrière.