Jodie Foster est une actrice, réalisatrice et productrice américaine, née le 19 novembre 1962 à Los Angeles.
Elle entame sa carrière à l’âge de six ans dans la série télévisée Mayberry, R.F.D. et est révélée en 1976 par le film Taxi Driver, qui lui apporte sa première nomination aux Oscars. Elle fait la totalité de ses études en français et obtient brillamment un baccalauréat au lycée français de Los Angeles (ce qui explique qu’elle parle couramment le français sans aucun accent américain), puis un diplôme de littérature à l’université Yale.