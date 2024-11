Documentaire

Matthew Paige Damon, dit Matt Damon, est un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 8 octobre 1970 à Cambridge (Massachusetts).

Il est révélé en incarnant les rôles-titres de Will Hunting (1997) et Il faut sauver le soldat Ryan (1998). Il est par la suite à l’affiche de la trilogie Ocean’s (Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve et Ocean’s Thirteen) et de la série de films Jason Bourne (La Mémoire dans la peau, La Mort dans la peau, La Vengeance dans la peau et Jason Bourne). Damon apparaît également dans d’autres longs-métrages comme Syriana (2005), Les Infiltrés (2006), Invictus (2009), Interstellar (2014) et Seul sur Mars (2015).

En 2007, il est considéré par le magazine Forbes comme l’« acteur le plus rentable d’Hollywood » et appartient au club des dix acteurs américains qui produisent le plus de recettes au box-office. La même année, il est élu « homme le plus sexy du monde » par le magazine People. Nommé cinq fois aux Oscars du cinéma au cours de sa carrière, dont deux à la catégorie du meilleur acteur, Damon gagne l’Oscar du meilleur scénario original au côté de Ben Affleck, pour Will Hunting.