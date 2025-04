Documentaire

Emmanuelle est sans doute l’un des films les plus emblématiques du cinéma érotique international. Sorti en 1974 et réalisé par Just Jaeckin, ce long-métrage français s’est rapidement imposé comme un phénomène culturel, marquant un tournant dans la représentation de la sensualité à l’écran. Inspiré du roman semi-autobiographique de Emmanuelle Arsan, le film retrace les aventures d’une jeune Française, épouse d’un diplomate, qui découvre à Bangkok un univers de plaisirs charnels, de liberté sexuelle et d’expérimentations sensorielles.Réalisateur : Emmanuel Le Ber