Documentaire

Dwayne Johnson, également connu sous le nom de ring The Rock, est un acteur, catcheur (lutteur professionnel) et producteur américano-canadien5, né le 2 mai 19726,4,2 à Hayward (Californie).

Issu d’une famille de lutteurs, il devient lui aussi catcheur. Il a été connu pour son travail à la World Wrestling Federation / Entertainment jusqu’en 2004 puis est revenu à la compétition de février 2011 jusqu’en avril 2013 et fait occasionnellement quelques apparitions.

Il commence vers la fin des années 1990 une carrière d’acteur et accède rapidement aux premiers rôles dans les années 2000, devenant une vedette de cinéma à part entière en étant l’acteur principal de nombreux films d’action puis l’acteur le mieux payé au monde en 2016 et 2019 selon le magazine Forbes. Il fait aussi partie des cent personnes les plus influentes dans le monde selon le Time 100 de 2016 et 20197,8.