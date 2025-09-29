En 10 ans d’existence, le MCU a toujours fait des clins d’œil à notre histoire. Les œuvres Marvel mettent en exergue des prises de position qui résonnent avec l’actualité du moment.
Une collection de référence sur les couples de légendes du cinéma hollywoodien ! Qu’elles soient amoureuses ou purement professionnelles,...
Ce documentaire dévoile les secrets de fabrication de l’un des plus grands succès du cinéma français, « Les Petits...
Dans cet épisode nous allons voyager avec Marvel. Ce Marvel Tour vous emmenera de la Terre à Asgard, Titan,...
Le 16 janvier 2025, le monde du cinéma a perdu une de ses figures les plus énigmatiques et influentes...
Le 30 avril 1997, la télévision américaine vit un petit choc en direct. Sur la chaîne ABC, la très...
Au commencement c’était des livres… Souples, colorés, illustrés, ce quʼon appelait communément des BD ou comics en version non...
L’un des hommes qui a profondément marqué le XXè siècle est un misanthrope, un visionnaire qui mourut seul au...
Immigré autrichien, Erich Von Stroheim entre dans les studios de Hollywood en 1914. L’engagement des Etat-Unis dans la Première...
Chanson, cinéma, et même poker : tout réussit aujourd’hui à Patrick Bruel. Mais rien ne lui a été donné...
De « Casque d’or » aux « Chemins de la haute ville », qui lui vaut un Oscar en 1960, de « Thérèse Raquin »...
Derrière le colosse à la voix de basse et aux manières bourgeoises se cachait un homme taiseux, empli de...
Avec une incroyable pugnacité, Barbra Streisand a raflé tous les succès sans jamais se renier. De son enfance difficile...
Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...
Marie Trintignant, actrice libre et intense, a traversé le cinéma français comme une comète, embrassant des rôles de femmes...
Stéphane Bern raconte un grand nom du patrimoine culturel français, le père de Marius, César et Fanny, l’homme de...
George Clooney est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 6 mai 1961 à Lexington...
D’un côté, l’image d’une réussite parfaite, celle de l’icône des icônes ; de l’autre, le désastre d’une vie qui...
Johnny Depp est un acteur, réalisateur, guitariste, chanteur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 9 juin 1963...
Le cinéma français a marqué d’une trace indélébile le paysage mondial à plusieurs reprises. La première fois, bien sûr,...
La trilogie qui a pour héros Jason Bourne, écrite entre 1980 et 1990 par Robert Ludlum, spécialiste du...
