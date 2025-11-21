Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma hollywoodien à l’égal d’Ava Gardner et de Rita Hayworth. Sa longue filmographie comprend quelques chefs d’oeuvre comme « Le facteur sonne toujours deux fois » (Tay Garnett) ou « Mirage de la vie » ( Douglas Sirk).