Documentaire

Entre France et Amérique, Méliès et punk, récup et utopie, et avec le renfort d’une pléiade de stars mondiales de la pop et du cinéma, un foisonnant voyage guidé par « Michael » Gondry himself dans l’univers fantasque et fait-main d’un créateur – et d’un être – à part.

Faire plutôt que dire, soi-même bien sûr, et apprendre en faisant ; suivre son idée sans se soucier du regard des autres ; mais ne pas oublier, avant de conclure, de les écouter (un peu). Voici, tel que Michel Gondry le résume avec son autodérision pince-sans-rire, le mode d’emploi DIY de son œuvre foisonnante, à la fois culte et à la marge. Des clips underground à ceux de Björk, de George Méliès à Hollywood, ce créateur se propulse vers la gloire internationale sans faire dévier de son orbite la singulière planète qu’il habite depuis toujours. Même si Kate Winslet, partenaire de Jim Carrey dans son film oscarisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), se demande s’il y fait bon vivre (« Je n’aimerais pas me retrouver dans le cerveau de ‘Michael' »), François Nemeta, qui fut son assistant durant une dizaine d’années, nous invite dans l’intimité pudique de cet « imagicien » pour un captivant voyage aux sources de sa création. Au fil du temps, car ce tournage au très long cours a commencé dès les débuts de leur collaboration, à l’aube des années 1990, son ami de trente ans s’y livre avec le mélange d’humour, de finesse, de candeur et de réticence qui le caractérise – « Excuse-moi, mais, euh… combien d’années tu vas prendre pour faire ton film, là ? »

Tout droit sortis d’une enfance bohème et libre, mais aussi quelque peu chahutée, tous les ingrédients de la petite fabrique Gondry semblent déjà là quand, au milieu des années 1980, le timide batteur du groupe Oui Oui entreprend de réaliser lui-même en stop-motion, ciseaux, papier et colle à l’appui, le premier clip de la formation. Le diplômé des Beaux-Arts ne s’arrêtera plus de tourner, d’abord pour le gratin de la pop mondiale (Björk, donc, mais aussi Kylie Minogue, Beck, IAM, Daft Punk, les Rolling Stones, Chemical Brothers, les White Stripes…) puis, après avoir posé sa valise à Hollywood, dans ce pays « sans préjugés » que sont les États-Unis. Dialoguant avec une pléiade de complices célèbres ou pas (son frère Olivier, collaborateur de toujours, les stars du cinéma ou de la chanson passées devant sa caméra, son vieux rival et complice Spike Jonze…), Michel Gondry joint le geste à la parole sous forme de collages originaux et ouvre ses très riches archives personnelles. Remontant la chronologie de son œuvre jusqu’à ses derniers films, L’écume des jours et Le livre des solutions, François Nemeta signe un portrait à l’image de son héros, poétique, cabossé, drôle et fourmillant d’idées.

Documentaire de François Nemeta (France, 2023, 1h20mn)

Documentaire disponible jusqu’au 27/10/2024