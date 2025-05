Documentaire

Que font Frank Dubosc et Valérie Lemercier quand ils se retrouvent sur un bateau ? Une comédie. Pendant six semaines, les deux humoristes ont tourné le film « Bienvenue à Bord » (« Croisière Caraïbes ») sur un véritable paquebot qui croise au large de Miami. Valérie Lemercier y joue une DRH qui embauche Frank Dubosc pour semer la pagaille à bord. Gérard Darmon, en costume de marin, fait aussi partie du casting. Les stars n’ont pas échappé au mal de mer et aux caprices de la météo. Une équipée délirante où les 135 acteurs et techniciens ont dû se faire une place au milieu des 2000 vrais plaisanciers. Et parfois, cela a fait des étincelles. Reportage sur une croisière qui s’est bien amusée. Un documentaire de Nora Awada.