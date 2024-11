Documentaire



A travers des images d’archives originales, des extraits de films et des reconstitutions, ce documentaire hors du commun retrace la vie et la carrière de Georges Méliès, qui a imaginé et élaboré la plupart des techniques utilisées tout au long du siècle (effets spéciaux, trucquage, colorisation, décors et costumes). Georges Méliès est l’ancêtre de Disney, Spielberg et Lucas. A la fois auteur, producteur, réalisateur et décorateur, il est le pionnier légendaire du spectacle cinématographique. Témoins et historiens racontent son histoire, nous guidant dans cette passionnante découverte de sa vie, de son art et des techniques singulières d’un artiste qui, dès 1896, produisit pas moins de 500 films dans son usine à rêves.

Un film de Jacques MENY

© ARTE