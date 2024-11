Documentaire

Emma Thompson est une actrice et scénariste britannique, née le 15 avril 1959 à Londres.

Révélée durant les années 1990 en recevant deux nominations à l’Oscar de la meilleure actrice pour ses performances dramatiques dans le diptyque Retour à Howards End (1992) et Les Vestiges du jour (1993), tous deux réalisés par James Ivory, elle remporte la statuette pour le premier film. Elle est également nommée à l’Oscar du meilleur second rôle pour Au nom du père (1994) de Jim Sheridan, puis Raison et Sentiments (1995) d’Ang Lee. Comme auteur du script de ce dernier long métrage, elle est récompensée par l’Oscar du meilleur scénario adapté. Durant les années 2000, Emma Thompson participe à différents projets américains et britanniques, parfois en tant que scénariste, mais se fait surtout connaître d’une très large audience en incarnant la professeur Sibylle Trelawney dans la saga Harry Potter.