Documentaire

Réalisateur, Scénariste et Producteur, pendant plus de quarante ans, il a écrit, dirigé et produit des longs-métrages en Europe et à Hollywood. Ses films ont reçu de nombreux prix et récompenses comme notamment trois Césars de l’Académie Française du film et le Grand Prix UNICEF au Festival de Berlin. Il est membre du Directors Guild of America, du Writers Guild of America, du Screen Actors Guild, Academy of Motion Picture Art and Sciences, de l’Académie Européenne du Cinéma, de l’Académie Française des Arts et de Techniques du Cinéma et de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatique. Pour sa contribution à l’industrie cinématographique française, il a été nommé Officier des Arts et Lettres par le Ministre français de la Culture. Il est actuellement Directeur l’Ecole Internationale du Film & Television de Paris ( l’EICAR). En ce moment, il travaille sur son nouveau projet de film.