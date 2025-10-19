Documentaire

Russel Crowe est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et musicien néo-zélandais2, né le 7 avril 1964 à Wellington.

Après avoir commencé sa carrière en Australie, il la poursuit aux États-Unis avec le polar L.A. Confidential (1997), de Curtis Hanson et surtout Révélations (1999), de Michael Mann, qui lui vaut une nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Il remporte la statuette l’année suivante pour sa performance dans le peplum Gladiator, qui marque aussi le comeback du réalisateur Ridley Scott. Il confirme dans un registre plus réaliste l’année suivante en incarnant le mathématicien John Forbes Nash Jr. dans le biopic Un homme d’exception, de Ron Howard, qui lui vaut une nouvelle nomination à l’Oscar du meilleur acteur.

Par la suite, il retrouve Ridley Scott pour la comédie dramatique Une grande année (2006), le polar American Gangster (2007), le thriller géopolitique Mensonges d’État (2007) et enfin le film d’aventures Robin des Bois (2010) ; puis Ron Howard pour un nouveau biopic, le drame sportif De l’ombre à la lumière (2005).