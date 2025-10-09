Documentaire

Cameron Diaz est une actrice américaine.

Tout d’abord mannequin, elle se révèle au cinéma dès son premier film, la comédie fantastique The Mask (1994), puis devient célèbre en tenant le rôle-titre de la comédie romantique Mary à tout prix (1998).

Durant le reste de la décennie, l’actrice enchaîne les collaborations prestigieuses : Very Bad Things (1998), de Peter Berg, Dans la peau de John Malkovich (1999), de Spike Jonze, L’Enfer du dimanche (1999), d’Oliver Stone, Vanilla Sky (2001), de Cameron Crowe et Gangs of New York (2002), de Martin Scorsese. Elle prête également sa voix à la princesse Fiona dans la saga de films d’animation Shrek.

Cependant, c’est dans la comédie, souvent potache, qu’elle se spécialise : Allumeuses ! (2002), The Holiday (2006), Jackpot (2008), Bad Teacher (2011), Gambit : Arnaque à l’anglaise (2012), Triple alliance, Annie et Sex Tape (2014).