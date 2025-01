Podcast

Le 16 janvier 2025, le monde du cinéma a perdu une de ses figures les plus énigmatiques et influentes : David Lynch. À 78 ans, le réalisateur de chefs-d’œuvre tels que Blue Velvet, Lost Highway et la mythique série Twin Peaks laisse derrière lui une œuvre inoubliable.Explorateur des rêves, souvent des cauchemars, Lynch a redéfini notre perception de la réalité, entre esthétisme dérangeant et poésie visuelle.

Dans cette vidéo, nous rendons hommage à un artiste total, dont l’influence dépasse le cinéma pour s’étendre à la musique, aux arts plastiques et au théâtre.