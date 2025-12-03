Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Alex Lutz : dans la tête des femmes Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...

Documentaire Brigitte Bardot, l’icône rebelle immortelle De la lumière à l’ombre, Brigitte Bardot traverse les scandales, l’amour, la gloire et la solitude. Icône libre, femme...

Conférence L’aventure impressionniste – Le cinéma Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...

Documentaire Hollywood, la vie rêvée de Lana Turner Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...

Podcast La philosophie de Michael Corleone « Le Parrain » relate l’itinéraire de Michael Corleone, dont le père, Vito, a fondé l’une des plus puissantes familles de...

Podcast Alice Guy, la première dame du cinéma Découvrez l’histoire d’Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit...

Documentaire Truffaut : dans l’intimité d’un réalisateur iconique Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de...

Documentaire Steven Seagal, intense et mortel Steven Seagal est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, chanteur et musicien américano-serbo-russe. D’abord connu en tant qu’aikidoka...

Documentaire Louis De Funès, derrière le masque Disparu en 1983, l’acteur n’a cessé de faire rire, de générations en générations, grâce à des films cultes comme...

Documentaire Olivia de Havilland – L’insoumise Inoubliable Melanie d’ »Autant en emporte le vent » et soeur de Joan Fontaine, Olivia de Havilland sut imposer son indépendance aux studios....

Documentaire Catherine Deneuve, la discrète Catherine Deneuve est l’une des actrices les plus connues dans le monde mais aussi une femme énigmatique, furieusement attachée...

Documentaire Ivo Livi dit Yves Montand De sa Toscane natale à Broadway en passant par le Marseille de sa jeunesse, ce documentaire riche en images...

Documentaire John Gilbert : la star oubliée d’Hollywood Star adulée du muet, John Gilbert incarne la gloire et la tragédie d’Hollywood. De son ascension fulgurante à sa...

Documentaire Irving Thalberg & Norma Shearer – Légendes du cinéma Personne n’a cru en leur amour. Personne à Hollywood n’aurait misé sur eux et pourtant, lorsque le wonder boy...

Documentaire Charles Bronson, le génie du mâle Le portrait tout en muscles et en moustache de l’acteur Charles Bronson (1921-2003), un paradoxe aussi attachant que taiseux,...

Documentaire Harrison Ford, icône légendaire Harrison Ford est un acteur américain, né le 13 juillet 1942 à Chicago. Sa collaboration avec George Lucas, le...

Documentaire Jean Marais, le mal rouge et or Jean Marais parle de son art, de sa magnifique carrière, mais aussi de sa mère qu’il adorait, de son...

Documentaire Carnet d’Acteurs – Isild le Besco Le 8 novembre 1982 naît Isild Le Besco. Après une scolarité tournée vers le dessin mais arrêtée en seconde,...