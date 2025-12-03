Un grand pouvoir implique de grandes responsabilité : les super héros sont souvent confrontés à des dilemmes cornéliens. Entre responsabilités et sentiments, décortiquons nos héros afin de mieux connaître leur personnalité.
Comédien, acteur, réalisateur… Alex Lutz s’est fait connaître pour son rôle de Catherine dans La Revue de presse de...
De la lumière à l’ombre, Brigitte Bardot traverse les scandales, l’amour, la gloire et la solitude. Icône libre, femme...
Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...
C’est l’un des films les plus connus sur la guerre du Vietnam et pourtant, il s’inspire d’événements bien antérieurs....
Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...
« Le Parrain » relate l’itinéraire de Michael Corleone, dont le père, Vito, a fondé l’une des plus puissantes familles de...
Découvrez l’histoire d’Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit...
Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de...
Steven Seagal est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, chanteur et musicien américano-serbo-russe. D’abord connu en tant qu’aikidoka...
Disparu en 1983, l’acteur n’a cessé de faire rire, de générations en générations, grâce à des films cultes comme...
Inoubliable Melanie d’ »Autant en emporte le vent » et soeur de Joan Fontaine, Olivia de Havilland sut imposer son indépendance aux studios....
Catherine Deneuve est l’une des actrices les plus connues dans le monde mais aussi une femme énigmatique, furieusement attachée...
De sa Toscane natale à Broadway en passant par le Marseille de sa jeunesse, ce documentaire riche en images...
Star adulée du muet, John Gilbert incarne la gloire et la tragédie d’Hollywood. De son ascension fulgurante à sa...
Personne n’a cru en leur amour. Personne à Hollywood n’aurait misé sur eux et pourtant, lorsque le wonder boy...
Le portrait tout en muscles et en moustache de l’acteur Charles Bronson (1921-2003), un paradoxe aussi attachant que taiseux,...
Harrison Ford est un acteur américain, né le 13 juillet 1942 à Chicago. Sa collaboration avec George Lucas, le...
Jean Marais parle de son art, de sa magnifique carrière, mais aussi de sa mère qu’il adorait, de son...
Le 8 novembre 1982 naît Isild Le Besco. Après une scolarité tournée vers le dessin mais arrêtée en seconde,...
Werner Herzog est un réalisateur, acteur et metteur en scène allemand né le 5 septembre 1942 à Munich (Allemagne)....
