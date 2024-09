Documentaire



Les gladiateurs étaient des combattants de la Rome antique qui s’affrontaient dans des arènes pour le divertissement du public. Le glaive était une épée courte utilisée par les légionnaires romains et parfois par les gladiateurs. Le thème des gladiateurs a souvent été repris dans la culture populaire, notamment au cinéma, donnant lieu à diverses représentations et fantasmes. Plusieurs documentaires et films ont exploré l’histoire des gladiateurs, leur vie quotidienne, leurs techniques de combat et leur place dans la société romaine.