Documentaire

Plongée vertigineuse dans l’univers du film noir, ce récit retrace l’évolution du détective privé, figure centrale d’un genre où règnent cynisme, corruption, solitude et fatalité.Des ruelles poisseuses d’Hollywood aux abîmes de l’âme humaine, on suit des enquêteurs cabossés — Bogart, Newman, Mickey Rourke — entre trahisons, meurtres, sexe et mensonges.Du Faucon Maltais à Sin City, le noir s’épaissit : la justice vacille, les femmes sont fatales, les héros solitaires, et la vérité… sanglante. Entre critique sociale, nihilisme et fascination morbide, le film noir devient un miroir brisé de notre société.

Réalisation : Jean-Pierre Vedel

Cast : Yves Boisset