Au commencement c’était des livres… Souples, colorés, illustrés, ce quʼon appelait communément des BD ou comics en version non sous-titrée. Puis un beau jour, le MCU (Marvel Cinematic Universe) naît en 2008 avec le fameux golden boy Tony Stark (Iron Man) qui comprend depuis : Captain America, Thor, Gardien de la Galaxie, Black Panther, Dr Strange, Spiderman, Ant Man ou Avengers quand ils sont rassemblés et sévissent avec un succès non démenti quʼils soient isolés ou groupés… Quels sont les secrets de l’univers Marvel ? Une saga qui comporte de super-spécificités.