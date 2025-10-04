Documentaire

Charlize Theron est une actrice, productrice et mannequin sud-africaine, naturalisée américaine.

Elle commence sa carrière d’actrice aux États-Unis et devient une vedette dans les années 1990 avec les drames That Thing You Do! (1996), L’Associé du diable (1997), et L’Œuvre de Dieu, la part du Diable (1999).

En 2004, elle accède à la consécration avec le film Monster et remporte l’Oscar de la meilleure actrice, devenant ainsi la première native du continent africain à recevoir cette récompense. En 2005, elle reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Hollywood Boulevard.

Durant les années 2010, elle s’impose surtout comme une héroïne d’action : Hancock (2008), Prometheus, Blanche-Neige et le Chasseur (2012), Mad Max: Fury Road (2015), Le Chasseur et la Reine des glaces (2016), Fast and Furious 8 et Atomic Blonde (2017).