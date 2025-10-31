Documentaire

Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine.

Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour sa performance dans le film dramatique À l’ombre de la haine (2001). Elle est la première Afro-Américaine à avoir reçu ce prix.

Après avoir débuté dans le mannequinat, elle enchaîne les seconds rôles au cinéma durant les années 1990 et 2000 : Boomerang (1992), Ultime Décision (1996), X-Men (2000), Opération Espadon (2001).

Elle accède à la reconnaissance critique avec deux projets : tout d’abord le téléfilm Dorothy Dandridge, le destin d’une diva (1999), qui lui vaut le Emmy Award et le Golden Globe Award de la meilleure actrice ; puis le drame À l’ombre de la haine (2002), pour lequel elle décroche l’Oscar de la meilleure actrice.

Elle tente donc de s’imposer comme tête d’affiche de super-productions : mais celles-ci sont des échecs critiques – Meurs un autre jour (2002), Gothika (2003), Catwoman (2004), X-Men : L’Affrontement final (2006) Dangereuse Séduction (2007) et Dark Tide (2012).