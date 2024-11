Documentaire

Jennifer Lopez, née le 24 juillet 1969 à New York, est une actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d’affaires américaine.

En 1986, elle joue dans le film My Little Girl et gagne ensuite en notoriété comme danseuse Fly Girl sur In Living Color en 1991. Elle reçoit ses premiers grands rôles dans deux longs-métrages : le drame musical Selena et le film d’aventures Anaconda, le prédateur, qui sortent tous deux en 1997. Elle publie par la suite son premier album studio, On the 6.

L’année 1998 la voit être dirigée par deux grands cinéastes : Oliver Stone pour le thriller U-Turn et Steven Soderbergh pour la comédie noire Hors d’atteinte. L’actrice fait aussi confiance à Tarsem Singh : The Cell est un thriller fantastique et expérimental sorti en 2000.

Avec la sortie de son deuxième album studio J.Lo, et de la comédie romantique hollywoodienne Un mariage trop parfait en 2001, Jennifer Lopez devient la première artiste à posséder un album et un film classés à la première place la même semaine.

En 2014, sa fortune est estimée à environ quatre cents millions de dollars4.

Comme actrice, elle alterne femmes d’action – Angel Eyes (2001), Plus jamais (2002), Parker (2013), Lila and Eve (2015) puis la série policière Shades of Blue (2016-2018) – et héroïnes romantiques issues de milieux pauvres : Coup de foudre à Manhattan (2003), Amours troubles (2003), Père et Fille (2004), Shall We Dance? (2004), Sa mère ou moi ! (2005), El Cantante (2007), Le Plan B (2010), Seconde chance (2018) et Queens (2019).