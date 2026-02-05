Ressources Dans la même catégorie

Podcast Buster Keaton, cascadeur de l’extrême Génie du cinéma muet et acrobate de l’extrême, Buster Keaton a défié la gravité et le danger bien avant...

Podcast Devine qui vient doubler ? Le cercle des dialoguistes disparus Des dialoguistes de talent, la France en compte beaucoup. Mais des dialoguistes qui ont eu à cœur de défendre...

Documentaire Les chorégraphes du brutal Avec les effets spéciaux et l’intelligence artificielle, le métier de cascadeur est en pleine mutation. La formation à la...

Podcast X-Files, quand le complotisme était cool La télé des années 90 fut celle des séries américaines à succès. Entre Les Simpson, Friends, Urgences et Seinfeld, il y en avait...

Article Films historiques : une fresque cinématographique à travers les âges Le cinéma, depuis ses premiers balbutiements, a toujours entretenu une relation passionnelle et complexe avec l’Histoire. Plus qu’un simple...

Conférence La Grande Guerre et le cinéma Alors que le centenaire de la Première Guerre mondiale s’achève en 2018, il est intéressant de revenir sur 100...

Podcast Sarah Bernhardt Actrice hors norme, pionnière du vedettariat et muse de son temps, Sarah Bernhardt a incarné la grandeur du théâtre...

Documentaire Antonio Banderas et Pedro Almodovar Ils se sont connus, séparés, retrouvés. Immersion en archives dans quatre décennies de relation tumultueuse entre le cinéaste espagnol...

Documentaire Le réalisme poétique Documentaire réalisé dans le cadre du cours de Filmologie à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis par Lucas Bachelet,...

Documentaire Tout sur Will Smith Ce documentaire revient sur la vie et la carrière de Will Smith, rappeur à ses débuts, qui a conquis...

Documentaire Festival de Cannes : plus de limites sur la Croisette ! C’est le rendez-vous annuel des stars et du luxe, le Festival de Cannes ! Les plus grands acteurs et...

Documentaire Antoine Comiti Tony Comiti a photographié le pire et filmé le meilleur ou inversement. Devenu l’un des plus grands producteurs de...

Documentaire Jean-Luc Godard en 9 minutes Voici une traditionnelle rétrospective consacrée au cinéaste suisse en pas moins de 9 minutes chrono. Disponible jusqu’au 13/09/2025.

Documentaire Avec ou sans filtre – Eric Fraticelli, alias Pido Éric n’a plus une minute à perdre. Acteur, auteur, réalisateur, il multiplie aujourd’hui les casquettes et les projets. Mais...

Documentaire Jennifer Aniston, partenaire idéale Jennifer Aniston est une actrice, réalisatrice et productrice de cinéma américaine née le 11 février 1969 à Los Angeles....

Documentaire Morgan Freeman, la consécration Morgan Freeman est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain, né le 1er juin 1937 à Memphis (Tennessee)....

Documentaire Comment Hollywood est devenu berceau du cinéma ? Comment ce petit quartier de Los Angeles est devenu berceau de l’industrie du cinéma Américain et fait rêver le...

Documentaire Frank Capra & James Stewart – Légendes du cinéma Le premier pensait qu’il ne fallait pas suivre les tendances et qu’il valait mieux les créer, le second disait...