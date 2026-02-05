Les studios Mosfilm sont inaugurés en 1931 par Staline. Cinq mille personnes travaillent sur ce terrain de la taille du Kremlin, véritable cité labyrinthe vouée au cinéma et à la gloire du prolétariat. Les plus grands réalisateurs y bénéficient des progrès du dernier cri. De Eisenstein à Mikhalkov, Mosfilm voit défiler le gotha du cinéma soviétique qui, jusqu’à la perestroïka, va signer plus de la moitié de la production nationale. En 1991, l’effondrement de l’Union soviétique sonne le glas des studios, divisés et privatisés. Dans cette ville fantôme, presque déserte, quelques irréductibles élèvent des poules et des chèvres, quand ils ne fabriquent pas de chaises et escaliers avec les décors. De la splendeur d’antan des studios reste cet opérateur caméra à l’épaule, virevoltant sur des patins à roulettes au milieu des valseurs de ‘‘Guerre et Paix’’ de Sergueï Bondartchouk.
Un documentaire de Laurence Bertoia, Bernard Louargant