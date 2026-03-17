Tatort est diffusé en Allemagne depuis 1970. Romy Strassenburg nous explique le succès de la série.
John Frankenheimer possède, comme tous les grands cinéastes, une capacité à saisir l’humeur du temps, à en délirer les...
En 1980, Stanley Kubrick déclarait à Michel Ciment : « Quelle est l’importance de l’histoire ? Est-elle autre chose...
Découvrez la vie extraordinaire de Bruce Lee ! Ce documentaire captivant dévoile l’incroyable parcours de l’icône des arts martiaux...
En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Alors que 70 % des réalisateurs français sont issus de classes sociales favorisées, les films qu’ils produisent semblent majoritairement...
Aujourd’hui, on vous sert un plat bien relevé : les musées au cinéma ! Vous voyez ces plans majestueux...
Le cinéma sud-coréen s’est imposé en France comme l’un des plus excitants au monde, capable de marier spectacle et profondeur, humour...
Comment les films de super-héros comme Batman, Blade ou les films Marvel tirés des comic books, ont envahi Hollywood...
Au début des années 1920, le jeune dessinateur publicitaire Walter Elias Disney a l’ambition de faire mieux que tout...
En mai 2010, « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois remporte le Grand Prix du jury à Cannes....
Lon Chaney n’aurait pas pu interpréter tout au long de sa carrière des criminels fous, des scélérats et des...
Sabine et Jamy partent sur les traces du mythique Petit Prince de Saint- Exupéry qui désormais poursuit ses aventures...
Catherine Zeta-Jones est une actrice, danseuse et chanteuse britannique, née le 25 septembre 1969 à Swansea (Pays de Galles)....
Pour Bavnah, c’est un vrai conte de fées. Cette belle jeune femme, née il y a 27 ans dans...
Rencontre avec Maxime Godart, Le Petit Nicolas. Pendant 2 ans, nous avons suivi les aventures de ce jeune garçon...
Un documentaire de 52 minutes pour expliquer ce que furent les Shadoks, et ce qu’ils représentent. Avec des shadokologues...
Il est la dernière star du cinéma français. L’acteur aux 90 films sera à l’honneur du festival de cinéma...
Le petit-fils de Charlie Chaplin nous fait découvrir une face cachée de l’artiste.
Catherine Deneuve est l’une des actrices les plus connues dans le monde mais aussi une femme énigmatique, furieusement attachée...
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