Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tatort Tatort est diffusé en Allemagne depuis 1970. Romy Strassenburg nous explique le succès de la série.

Conférence Qui êtes-vous… John Frankenheimer ? John Frankenheimer possède, comme tous les grands cinéastes, une capacité à saisir l’humeur du temps, à en délirer les...

Conférence Stanley Kubrick, l’art du récit En 1980, Stanley Kubrick déclarait à Michel Ciment : « Quelle est l’importance de l’histoire ? Est-elle autre chose...

Documentaire Bruce Lee, le dragon immortel Découvrez la vie extraordinaire de Bruce Lee ! Ce documentaire captivant dévoile l’incroyable parcours de l’icône des arts martiaux...

Podcast Godard à bout de souffle En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...

Podcast Le cinéma français victime de « bourgeois gaze » ? Alors que 70 % des réalisateurs français sont issus de classes sociales favorisées, les films qu’ils produisent semblent majoritairement...

Podcast Le musée vu par le cinéma Aujourd’hui, on vous sert un plat bien relevé : les musées au cinéma ! Vous voyez ces plans majestueux...

Article Sélection incontournable : les films coréens à ne pas manquer Le cinéma sud-coréen s’est imposé en France comme l’un des plus excitants au monde, capable de marier spectacle et profondeur, humour...

Documentaire L’avènement des super héros Comment les films de super-héros comme Batman, Blade ou les films Marvel tirés des comic books, ont envahi Hollywood...

Documentaire Walt Disney (2/4) Au début des années 1920, le jeune dessinateur publicitaire Walter Elias Disney a l’ambition de faire mieux que tout...

Documentaire Les maîtres du regard – Lon Chaney Lon Chaney n’aurait pas pu interpréter tout au long de sa carrière des criminels fous, des scélérats et des...

Documentaire C’est pas sorcier – Voyage en 3D sur les traces du Petit Prince Sabine et Jamy partent sur les traces du mythique Petit Prince de Saint- Exupéry qui désormais poursuit ses aventures...

Documentaire Catherine Zeta-Jones, actrice de premier ordre Catherine Zeta-Jones est une actrice, danseuse et chanteuse britannique, née le 25 septembre 1969 à Swansea (Pays de Galles)....

Documentaire Quand Bollywood séduit Paris Pour Bavnah, c’est un vrai conte de fées. Cette belle jeune femme, née il y a 27 ans dans...

Documentaire Le petit Nicolas, dans les secrets du tournage Rencontre avec Maxime Godart, Le Petit Nicolas. Pendant 2 ans, nous avons suivi les aventures de ce jeune garçon...

Documentaire Les Shadoks, mythe ou légende ? Un documentaire de 52 minutes pour expliquer ce que furent les Shadoks, et ce qu’ils représentent. Avec des shadokologues...

Documentaire Alain Delon, confidentiel Il est la dernière star du cinéma français. L’acteur aux 90 films sera à l’honneur du festival de cinéma...

Documentaire Sur les traces de Charlie Chaplin Le petit-fils de Charlie Chaplin nous fait découvrir une face cachée de l’artiste.