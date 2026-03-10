En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Alors que 70 % des réalisateurs français sont issus de classes sociales favorisées, les films qu’ils produisent semblent majoritairement...
Aujourd’hui, on vous sert un plat bien relevé : les musées au cinéma ! Vous voyez ces plans majestueux...
Le cinéma sud-coréen s’est imposé en France comme l’un des plus excitants au monde, capable de marier spectacle et profondeur, humour...
Dans cet épisode captivant, Brialy se penche sur le destin extraordinaire de Catherine Deneuve, l’icône du cinéma français, de...
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont l’incontournable Kubrick (Calmann-Levy, 1999 ; réédité en 2011),...
Cette série documentaire captivante met en lumière les hommes et les femmes de l’ombre qui, entre l’après-guerre et la...
Adulée puis détestée, comment la baby doll de « Jox le taxi » est-elle devenue une icône de la chanson, du...
Alla Nazimova fut la première femme moderne et libérée d’Hollywood, qui offrit dès 1918 dans sa demeure du 8080...
La rencontre de ces deux hommes donna au cinéma ce détective si maladroit et si célèbre dont les répliques...
Les animaux habitent nos territoires réels et imaginaires : ils peuplent nos mythes et nos rêves. Depuis la nuit...
D’abord une technique cinématographique, le found footage a ensuite évolué en son propre genre après avoir connu une vague...
Antonio Banderas est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma espagnol, né le 10 août 1960 à Malaga (Andalousie)....
En créant le personnage de Charlot, un clochard irrespectueux, opprimé, amoureux des femmes, tendre et bouleversant, l’artiste a fait...
Sabine et Jamy partent sur les traces du mythique Petit Prince de Saint- Exupéry qui désormais poursuit ses aventures...
Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor...
La véritable histoire de Johnny Weissmuller ou comment un champion de natation roumain est devenu un sex-symbol mondial grâce...
Matthew McConaughey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 4 novembre 1969 à Uvalde,...
Kling AI, la plateforme créative propulsée par l’intelligence artificielle de Kuaishou Technology, a fait une entrée remarquée au MIPCOM...
L’itinéraire de Jayne Mansfield, une des plus célèbres pin-up américaines des années 1950, devenue une actrice jouissant d’une incroyable...
