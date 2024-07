Documentaire

Elle disait souvent que la première chose que ses yeux violets virent à sa naissance fut une bague de fiançailles. Quant à lui, son père racontait qu’au nord du Pays de Galle, on ne pouvait fréquenter l’église et rester sobre en même temps… Deux films, aux antipodes l’un de l’autre, résument la vie tumultueuse de Richard Burton et Elizabeth Taylor. Le premier marque leur première rencontre… celle de deux étoiles au firmament de la gloire dans une super production qui s’étendit sur deux ans, coûta plus de 37 millions de dollars, et réunit des milliers de figurants dans plusieurs régions du monde. Le deuxième dévoile la vie intime d’un couple au bord du désespoir. Deux films, deux manières de comprendre la relation qui unissait Richard Burton et Elizabeth Taylor.

Un documentaire de Laurent Préyale.