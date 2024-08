Documentaire



A la découverte du studio Aardman, à l’origine de personnages cultes comme Shaun le mouton ou encore le duo Wallace et Gromit. Situé à Bristol, en Angleterre, et fondé notamment par Peter Lord, le studio de production est spécialisé dans l’animation en « stop motion » et en pâte à modeler. Les équipes sont allées à la rencontre de membres d’Aardman, qui expliquent la genèse de leurs oeuvres. Ils montrent ainsi les premières images de « Cro Man », le long-métrage réalisé par Nick Park (« Chicken Run ») et prévu dans les salles françaises en janvier 2018.