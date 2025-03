Podcast

Des dialoguistes de talent, la France en compte beaucoup. Mais des dialoguistes qui ont eu à cœur de défendre leur métier et le droit d’auteur, c’est déjà plus rare !

Dans cet épisode, Vanessa Bertran rend hommage aux femmes et aux hommes qui toute leur vie, ont oeuvré à la structuration de leur profession.

Parmi ces grandes figures, Claude Rigal Ansous et Fred Savdié sont des précurseurs. La première par son engagement syndical constant et le second, par sa contribution active à la création du groupe doublage/sous-titrage du Syndicat national des auteurs et des compositeurs en 1964, et son rôle actif dans la commission du cinéma de la Sacem. Dans la génération suivante, c’est Jean-Louis Sarthoux, Patrick Siniavine et Pierre Calamel qui ont repris le flambeau.