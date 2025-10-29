Documentaire

Adam Sandler est un acteur, humoriste, scénariste, producteur et musicien américain, né le 9 septembre 1966 à New York.

Né dans une famille juive du quartier de Brooklyn à New York, Adam Richard Sandler est le fils de Judy, enseignante d’école maternelle, et de Stanley Sandler, ingénieur électricien (1935-2003), descendant d’immigrants juifs de Russie.

Dans son adolescence, il était membre de la BBYO, un mouvement juvénile juif pour des étudiants adolescents. Il se découvre être un comique naturel et nourrit son talent pendant sa scolarité à l’Université de New York, en effectuant régulièrement des numéros dans les clubs ou café-théâtre et sur les campus.