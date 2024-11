Documentaire



Tom Hanks est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain. Il est depuis juillet 2020, avec sa femme Rita Wilson, citoyen grec.

Il est devenu célèbre avec le film Splash, avant de connaître la consécration avec Philadelphia et Forrest Gump, qui lui valurent chacun l’Oscar du meilleur acteur. La quasi-totalité de ses films suivants obtint de grands succès, comme Apollo 13, Il faut sauver le soldat Ryan, la saga Toy Story et La Ligne verte. Il est souvent comparé à James Stewart, et son talent reconnu lui a permis de devenir l’un des acteurs fétiches des réalisateurs Steven Spielberg, Robert Zemeckis et Ron Howard. En 2012, les films auxquels il a participé ont généré plus de 4,2 milliards de dollars au box-office américain et plus de 8,5 milliards dans le monde, ce qui en fait l’acteur le plus prolifique de l’histoire du cinéma en matière de succès commerciaux2. En 2006, le magazine Forbes le classe 31e des célébrités les mieux payées du monde avec des revenus de 29 millions de dollars. Il est l’un des plus jeunes artistes à avoir reçu un prix de l’American Film Institute. En mai 2014, sa fortune est estimée à 390 millions de dollars.

Le 19 mai 2016, il reçoit la Légion d’honneur3 puis, le 22 novembre 2016, Barack Obama lui décerne la médaille présidentielle de la Liberté4. D’après une étude publiée par le magazine britannique NME, l’acteur américain ferait partie des personnalités les plus influentes pour l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 20205.