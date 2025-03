Documentaire

Plus qu’un spectacle, le son et lumière du Fort Teremba est une aventure qui unit depuis 32 ans une communauté de broussards et de Nouméens. Aujourd’hui, parmi les 150 bénévoles attachés à faire revivre l’histoire du bagne calédonien, certains cultivent depuis des décennies l’amour de cet évènement. C’est le cas du metteur en scène, du responsable des cavaliers, et du comédien principal. Michel Pimbe suit leurs répétitions et nous emmène, le jour J, dans les coulisses du son et lumière du Fort Teremba.