Documentaire

Scarlett Johansson est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise, née le 22 novembre 1984 à Manhattan (New York).

Révélée à l’âge de quatorze ans, grâce à sa prestation dans L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998) de Robert Redford, elle tient les rôles principaux de plusieurs films indépendants acclamés par la critique : Ghost World (2001), Lost in Translation et La Jeune Fille à la perle (2003).

À partir de 2010 et du film Iron Man 2, Scarlett Johansson devient un pilier de l’Univers cinématographique Marvel, dans lequel elle incarne Natasha Romanoff, la Veuve noire, apparaissant dans les films consacrés à Thor ainsi qu’à Captain America et faisant partie des six Avengers originaux dans les quatre films qui leur sont consacrés.

Cependant, elle s’impose surtout comme une tête d’affiche de blockbusters d’action en portant Lucy (2014) puis Ghost in the Shell (2017). En 2020, elle est doublement nommée pour la première fois aux Oscars grâce aux films Marriage Story et Jojo Rabbit.