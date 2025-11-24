De la lumière à l’ombre, Brigitte Bardot traverse les scandales, l’amour, la gloire et la solitude. Icône libre, femme traquée, elle se réinvente en militante passionnée pour les animaux.
Réalisation : Anne Le Boulc’h, François Tribole
Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...
C’est l’un des films les plus connus sur la guerre du Vietnam et pourtant, il s’inspire d’événements bien antérieurs....
Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...
« Le Parrain » relate l’itinéraire de Michael Corleone, dont le père, Vito, a fondé l’une des plus puissantes familles de...
Découvrez l’histoire d’Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit...
Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de...
Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor...
Voici la vie extraordinaire de Charlie Chaplin, enfant pauvre devenu génie du cinéma mondial. Entre gloire, exil et scandales,...
Les films de Russ Meyer se distinguent des films pornographiques traditionnels par une volonté subversive. Dans une Amérique puritaine,...
Fille de l’un des plus mythiques couples du cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini -, mannequin, muse, modèle,...
L’agence Magnum, créée en 1947 par Robert Capa, est intimement liée au cinéma depuis soixante-dix ans. Ses photographes iconiques,...
Les « mamies des planches » font de la résistance. Elles s’appellent Annie Cordy et Marthe Mercadier. Elles ont...
Parler de Bernanos et l’écran c’est, sans coup férir, évoquer Bernanos à l’écran, évoquer de nouveau Bresson, Mouchette et...
Will Smith est un acteur, chanteur, producteur scénariste et américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphi en Pennsylvanie....
Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise d’une rare sensibilité, s’est imposée comme l’une des figures majeures du cinéma contemporain grâce à...
Le roman de la vie de Jean Rochefort contient de nombreuses pages blanches, tout simplement parce que l’acteur n’a...
De lorient à l’Orient , Albanie, un documentaire réalisé autour de la création du Barbier de Séville à Lorient...
C’est le rendez-vous annuel des stars et du luxe, le Festival de Cannes ! Les plus grands acteurs et...
Matthew Paige Damon, dit Matt Damon, est un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 8 octobre...
A la découverte du studio Aardman, à l’origine de personnages cultes comme Shaun le mouton ou encore le duo...
