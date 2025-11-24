Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’aventure impressionniste – Le cinéma Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et...

Documentaire Hollywood, la vie rêvée de Lana Turner Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...

Podcast La philosophie de Michael Corleone « Le Parrain » relate l’itinéraire de Michael Corleone, dont le père, Vito, a fondé l’une des plus puissantes familles de...

Podcast Alice Guy, la première dame du cinéma Découvrez l’histoire d’Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit...

Documentaire Truffaut : dans l’intimité d’un réalisateur iconique Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de...

Documentaire Prenez mon coeur et mes roses Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor...

Documentaire Chaplin, l’homme qu’il fallait éliminer ! Voici la vie extraordinaire de Charlie Chaplin, enfant pauvre devenu génie du cinéma mondial. Entre gloire, exil et scandales,...

Documentaire Russ Meyer – Le saint des seins Les films de Russ Meyer se distinguent des films pornographiques traditionnels par une volonté subversive. Dans une Amérique puritaine,...

Documentaire Isabella Rossellini – Les secrets d’une star Fille de l’un des plus mythiques couples du cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini -, mannequin, muse, modèle,...

Documentaire Le cinéma dans l’œil de l’agence Magnum L’agence Magnum, créée en 1947 par Robert Capa, est intimement liée au cinéma depuis soixante-dix ans. Ses photographes iconiques,...

Documentaire Les super mamies du showbiz Les « mamies des planches » font de la résistance. Elles s’appellent Annie Cordy et Marthe Mercadier. Elles ont...

Documentaire Will Smith, il a séduit Hollywood Will Smith est un acteur, chanteur, producteur scénariste et américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphi en Pennsylvanie....

Podcast Jane Campion, la leçon de cinéma Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise d’une rare sensibilité, s’est imposée comme l’une des figures majeures du cinéma contemporain grâce à...

Documentaire Jean Rochefort, cavalier seul Le roman de la vie de Jean Rochefort contient de nombreuses pages blanches, tout simplement parce que l’acteur n’a...

Documentaire De Lorient à l’Orient, Albanie De lorient à l’Orient , Albanie, un documentaire réalisé autour de la création du Barbier de Séville à Lorient...

Documentaire Festival de Cannes : plus de limites sur la Croisette ! C’est le rendez-vous annuel des stars et du luxe, le Festival de Cannes ! Les plus grands acteurs et...