Personne n’a cru en leur amour. Personne à Hollywood n’aurait misé sur eux et pourtant, lorsque le wonder boy épousa la petite québécoise, ce fut la mort qui les sépara. Le couple Norma Shearer-Irving Thalberg reste encore aujourd’hui empreint d’une aura et d’une magie qui reflètent l’époque où ils ont vécu. Moins connue aujourd’hui que Greta Garbo ou Jean Harlow, Norma n’a pas été que la femme de Thalberg. Elle fut l’une des premières actrices qui surent interpréter des femmes modernes et indépendantes, ouvrant la voie aux futures Meryl Streep et Faye Dunaway. Irving Thalberg, lui, sut non seulement restructurer la production, mais il sut également se donner les moyens financiers pour offrir au public les films qu’il désirait. Il fut sans nul doute le dernier nabab d’Hollywood…
Réalisateur : Laurent Préyale