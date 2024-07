Documentaire

Capitale mondiale du théâtre, Avignon accueille dans son festival in et off les meilleurs artistes et productions du moment. Le public est fidèle au rendez-vous que ce soit au Palais d’Avignon ou dans des petites salles et rues pleines de charme. Leila Kaddour nous fait partager cette ambiance avec des comédiens et humoristes : Corinne Touzet, Cartman, Marie-Christine Barrault, Robin Renucci , les chevaliers du fiel…