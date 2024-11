Documentaire

Grâce à eux le cow-boy fait dorénavant partie de l’histoire de l’Amérique : Sean Aloysius O’Feeney et Marion Michaël Morrison, alias John Ford et John Wayne. Coups de poings et coups de gueules pour défendre les bonnes causes leurs ont ouvert les portes de la légende. Leur nom est gravé à tout jamais sur le grand livre de l’histoire du cinéma. Tous les jours, quelque part dans le monde, on passe au moins un de leurs films. Et si des générations d’enfants jouent aux cow-boys, c’est grâce à John Ford et John Wayne qu’ils veulent maintenant jouer aux indiens.