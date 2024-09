Documentaire



La cérémonie des Oscars, l’événement glamour de l’année, attire l’attention non seulement pour les récompenses mais aussi pour les tenues des stars sur le tapis rouge. Cette année, le suspense tourne principalement autour de l’actrice la plus élégante, avec les critiques de mode et les classements des robes captant plus d’attention que le palmarès lui-même.